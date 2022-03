Auto piomba sulla folla in Belgio, tra i morti ci sono tre italiani di Volturara Irpina In Belgio un’automobile è piombata sulla folla durante il carnevale: tra le vittime anche tre italiani originari di Volturara Irpina, in provincia di Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le vittime irpine della strage di Strépy–Bracquegnies, in Belgio.

Sono tre le vittime irpine della strage di Strépy-Bracquegnies, in Belgio, dove un'automobile ha travolto e ucciso sei persone, ferendone altre dodici. Si tratta di tre persone di Volturara Irpina, in provincia di Avellino: Michelina Imperiale, il marito Mario, e Salvatore Imperiale. I tre vivevano da tempo nella regione francofona della Vallonia, ma erano molto conosciuti in Irpinia dove erano rimasti amici e familiari, dai quali tornavano in occasione delle festività. Il comune di Volturara Irpina, una volta che la notizia del loro decesso è diventata pubblica, ha espresso il proprio cordoglio per la loro tragica morte. In Belgio, intanto, gli inquirenti sembrerebbero non seguire la tesi dell'atto terroristico, quanto quello della tragedia.

Il cordoglio del sindaco

"Il Sindaco, l'amministrazione comunale e la comunità tutta si stringono al dolore delle famiglie dei nostri cari concittadini Michelina Imperiale e suo marito Mario, e Salvatore Imperiale, deceduti questa mattina in Belgio, a seguito dell'assurda tragedia verificatasi presso un villaggio di La Louvière", ha fatto sapere Nadia Manganaro, sindaco di Volturara Irpina, esprimendo anche "profondo cordoglio e vicinanza a tutti i familiari".

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito finora, l'automobile guidata da due giovani del posto sarebbe finita, non è chiaro se intenzionalmente o meno, sulla folla travolgendo tutto e uccidendo sei persone e ferendone in maniera grave altre dodici, coinvolgendo in tutto una settantina di persone, allontanandosi poi dal posto. Solo dopo qualche minuto è stata intercettata dalle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto su rue des Canadiens, dove in quel momento c'erano circa 150-200 persone presenti per vedere il ramassage des Gilles, il raduno locale delle maschere di carnevale. Dopo due anni di stop per la pandemia, infatti, il carnevale di Strépy-Bracquegnies era ritornato in auge.