Trasporto pubblico a Napoli

Auto incastrata nel passaggio a livello resta intrappolata un’ora sui binari: treni bloccati e ritardi L’episodio ieri sera sulla linea ferroviaria Caserta-Napoli. Treni rallentati o sospesi per circa 50 minuti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'auto resta incastrata nel passaggio a livello, intrappolata sui binari. Treni fermi per quasi un'ora sulla linea ferroviaria Caserta-Napoli. L'episodio è accaduto ieri sera, attorno alle ore 20,00, sulla tratta tra Caserta e Cancello. Quattro treni regionali hanno registrato riardi di 50 minuti, altri 2 sono stati costretti a fermare prima. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto è stato necessario l'intervento dei tecnici di Rfi per poter liberare il veicolo dalle sbarre. Per fortuna tutto si è risolto e non si sono registrati feriti o danni.

L'episodio ieri sera sulla Caserta-Napoli

Episodi che purtroppo non sono infrequenti. Spesso, Rfi è costretta a fare i conti con autovetture che restano bloccate all'interno di un passaggio a livello, spesso per colpa degli automobilisti. Piuttosto che aspettare il passaggio del treno, si lanciano per superare le barriere prima che il convoglio passi. Le sbarre si chiudono davanti e bisogna aspettare l'arrivo dei tecnici per sbloccare la circolazione. Non è chiaro cosa sia avvenuto ieri, ma, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è stato necessario l'intervento dei tecnici.

Treni rallentati o sospesi per 50 minuti

La circolazione ferroviaria sulla linea Caserta – Napoli è tornata regolare tra Caserta e Cancello attorno alle ore 20,50, dopo la rimozione di un veicolo fermo tra le barriere di un passaggio a livello. I disagi sono durati, quindi, circa un'oretta. L'anormalità è durata dalle ore 20,00 alle 20,50 circa. Il tempo necessario affinché arrivassero i tecnici delle ferrovie dello Stato a liberare la linea.