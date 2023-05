Auto in fiamme sull’A1 Roma-Napoli, traffico in tilt e code tra Acerra e Casoria Auto in fiamme sull’A1 in direzione Napoli, tra i nodi all’altezza di Acerra-Afragola e Casoria. Non ci sono feriti, carabinieri sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'automobile in fiamme sull'autostrada A1 Roma-Napoli ha causato lunghe code e traffico in tilt tra gli svincoli del nodo A1 Acerra-Afragola e quello con Strada Provinciale 1 Casoria. Non ci sarebbero feriti, sul posto carabinieri per coordinare il traffico. Poco dopo lo scoppio dell'incendio, si è formato subito oltre un chilometro di coda: il veicolo è andato in fiamme al chilometro 752.5 dell'A1 in direzione di Napoli.

Solo dopo un'ora il traffico ha ripreso a scorrere in maniera fluida, seppur con ripercussioni per le arterie vicine. Sconosciute le cause che hanno generato l'incendio: l'ipotesi più probabile è quella del guasto meccanico che avrebbe innescato le fiamme, propagatesi in poco tempo all'intero veicolo. Illesa la persona alla guida, ma la colonna nera di fumo denso ha causato problemi alla visibilità anche alle automobili in transito lungo la carreggiata in direzione di Napoli. Solo dopo la messa in sicurezza del mezzo da parte di vigili del fuoco e forze dell'ordine il traffico ha ripreso a scorrere normalmente.