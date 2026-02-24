Auto ibrida si incendia in strada a Portici, ridotta in cenere in pochi minuti

Auto ibrida si incendia in strada a Portici. In pochi minuti la vettura, una Land Rover Defender ibrida, viene divorata dalle fiamme e ridotta in cenere. Ne resta solo la carcassa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano. Attimi di paura in via Vittorio Emanuele nel comune del vesuviano. Per fortuna, però, nessun ferito, solo tanto spavento per i residenti e strada chiusa per consentire le operazioni di spegnimento. Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Diversi i video pubblicati in rete e diventati virali, come quelli pubblicati sul gruppo Facebook "Sei di Portici se…".

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l'auto proveniente da Napoli, avrebbe avuto problemi all'accensione. Si sarebbe recata presso un'officina della zona di Portici. Nel tragitto si sarebbe sviluppato l'incendio di cui inizialmente l'automobilista non si sarebbe accorto. I titolari dell'officina sono riusciti a mettere in salvo il proprietario dell'auto, facendolo scendere immediatamente prima che "le portiere si bloccassero per il guasto elettrico". L'incendio è divampato, poi, mentre l'auto era ferma sulla pubblica via. Nonostante l’uso tempestivo degli estintori in dotazione all'officina, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estinguerlo del tutto. L'auto, purtroppo, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Per fortuna, nessuno si è fatto male, come detto. I titolari dell'officina hanno precisato che l'auto non era in riparazione da loro, né aveva avuto interventi tecnici presso l'officina che avrebbero potuto influire sull'incendio.