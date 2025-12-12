Auto esce di strada e si ribalta più volte: morto un uomo in Cilento

L’incidente nella tarda serata di ieri tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania: l’uomo è stato estratto dall’abitacolo e portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale, purtroppo mortale, quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 11 dicembre, in Cilento, nella provincia di Salerno: la vittima è un uomo di 77 anni, le cui generalità non sono ancora note. Da quanto si apprende, l'uomo era alla guida della sua automobile e stava percorrendo la Strada Statale 18, tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo che, dopo essere uscito fuori strada, si sarebbe ribaltato più volte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Ascea e un'ambulanza proveniente da Vallo della Lucania, nonché i vigili del fuoco, che hanno soccorso il 77enne e lo hanno estratto dall'abitacolo dell'automobile: l'uomo è poi stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara; nell'incidente non sarebbe stata coinvolta nessun'altra automobile oltre a quella della vittima, ma le indagini sono ancora in corso.