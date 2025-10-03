napoli
Video thumbnail

Auto di lusso rubate con AirTag e gps, furti in case e centri commerciali: 4 arresti, la base a Scampia

I carabinieri hanno smantellato una banda specializzata nei furti di automobili usando i localizzatori gps; il giro d’affari stimato era di 30mila euro al mese.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
77 CONDIVISIONI
Frame dai video dei furti
Frame dai video dei furti

Una volta "puntata" un'auto di lusso, posizionavano localizzatori gps e AirTag nel paraurti o nei retrovisori, la seguivano fino ad un posto isolato e poi passavano all'azione. Banda specializzata, quella smantellata oggi dai carabinieri, che hanno ricostruito 22 furti e arrestato 4 persone; base a Scampia, il giro d'affari era di circa 30mila euro al mese. L'ordinanza applicativa dei misure cautelari domiciliari, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, è stata eseguita dai militari della Compagnia Vomero; gli indagati sono accusati di furti di auto e motocicli e di rapina nei confronti di una delle vittime che si era accorta del furto in corso.

I furti nei centri commerciali e nei parcheggi

Tra i luoghi preferiti dalla banda c'erano i parcheggi dei centri commerciali: quello di Casoria, quello della Reggia Outlet e quello del Campania. Ma hanno colpito anche nel parcheggio dell'aeroporto di Capodichino e in quello della palestra Virgin di Fuorigrotta. Tutti luoghi, insomma, dove i criminali sapevano che l'automobile sarebbe rimasta per un tempo sufficiente per agire. Il capo della banda è stato identificato in Pasquale Gimmelli, 24enne di Scampia: secondo le accuse si occupava di tutte le fasi, dalla pianificazione dei colpi ai contatti coi ricettatori, e della spartizione dei guadagni.

Il book fotografico delle auto rubate

Per seguire le automobili prese di mira venivano utilizzate vetture a noleggio. Dopo ogni furto, veniva realizzato un "book fotografico" del veicolo rubato, essenziale per i passaggi successivi, ovvero per la rivendita. Tra le vendite ricostruite ci sono quelle di una Maserati a 6mila euro e un Range Rover a 4mila euro. L'indagine, coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana” della Procura partenopea e condotta dalla stazione Carabinieri di Napoli Marianella, ha permesso di ricostruire 22 furti avvenuti nei quartieri Vomero, Fuorigrotta, Posillipo, Soccavo della città di Napoli e nei comuni di Aversa, Marcianise, Giugliano in Campania, Casoria, Trecase, Pozzuoli, San Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Fossa.

Leggi anche
Incidente sull'Asse Mediano, coinvolte 4 auto e uno scooter vicino a Le Porte di Napoli

Gli indagati sono stati identificati anche grazie alle tracce biologiche lasciate sulle automobili recuperate, col supporto della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale CCdi Napoli e del R.I.S. di Roma. Sono stati sequestrati arnesi da scasso, vari stemmi per auto di noto marchio di automobili di lusso e strumentazione avanzata che consentiva la programmazione e rigenerazione delle chiavi elettroniche dei veicoli.

Cronaca
77 CONDIVISIONI
Immagine
Auto di lusso rubate con AirTag e gps, in case e centri commerciali: 4 arresti, la base a Scampia
Il palo dorme, i complici fanno il video: "Questo starebbe facendo la guardia.."
Giro d'affari stimato, 30mila euro al mese. Ricostruiti 22 furti tra Napoli e Caserta. A capo un 24enne
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views