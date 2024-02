Auto crivellata di colpi, 30enne ferito da due proiettili ad Acerra: è grave Le indagini per ricostruire quanto accaduto questa notte ad Acerra, nella provincia di Napoli, sono affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di sangue ad Acerra, nella provincia di Napoli, dove un'automobile è stata colpita da numerosi colpi di pistola: all'interno dell'abitacolo un umo di 30 anni del posto – già noto alle forze dell'ordine – colpito da due proiettili all'inguine e al polso. Il giovane è riuscito a raggiungere autonomamente il Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove è stato ricoverato d'urgenza: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel nosocomio acerrano sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, il luogo esatto dell'agguato, la matrice e individuare il responsabile (o i responsabili). All'esterno dell'ospedale i militari dell'Arma hanno rinvenuto l'auto del 30enne, che presentava numerosi fori di proiettile.

È movimentata la situazione ad Acerra negli ultimi giorni. Nella serata dello scorso 9 febbraio, in via Grazia Deledda, un uomo di 29 anni, armato e visibilmente agitato, ha esploso 4 colpi di pistola, tutti ad altezza uomo, contro i carabinieri: soltanto per un caso fortuito, nessuno dei proiettili ha colpito i militari dell'Arma. Il 29enne è stato così arrestato per tentato omicidio.