Auto contro un motorino, il mezzo sbalzato ne colpisce un altro: tre feriti, uno grave Incidente a Torre del Greco, nel Vesuviano: un'auto contro un motorino che, sobbalzato, finisce contro un'altra moto. Tre feriti, un 18enne in gravi condizioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una delle due moto incidentate

Tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi: un'automobile e due motorini. L'impatto è avvenuto in via Purgatorio, la strada che porta in piazza Luigi Palomba, all'altezza del civico 99 dove si trova anche l'incrocio con via Lamaria. Le indagini sono ancora in corso, soprattutto sulla dinamica, ma da quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto sembrerebbe che un'utilitaria, guidata da un 21enne del posto, abbia impattato frontalmente contro uno scooter che gli si sarebbe parato contro poco prima, invadendo la corsia di marcia opposta: nell'impatto, il motorino è stato sbalzato di diversi metri, colpendo un altro motorino che in quel momento era in marcia.

Nulla di grave per il 21enne che era alla guida dell'automobile, feriti invece tutti i giovani a bordo dei due motorini: sul primo viaggiavano un 20enne con un passeggero di 18 anni, sul secondo, colpito dall'altro mezzo, un 14enne. Entrambi i guidatori sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita, e sono stati portati all'ospedale Maresca di Torre del Greco per le cure del caso. Più gravi le condizioni del 18enne passeggero del primo motoveicolo, quello colpito dall'automobile e poi "volato" su un altro motorino: il ragazzo è stato portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco per le indagini e i rilievi del caso. La strada è stata temporaneamente transennata per permettere i soccorsi e gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

I due motorini coinvolti assieme ad un'auto nell'incidente su via Purgatorio