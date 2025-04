Tragedia sulla funivia del Faito Eav: 4 morti. Inchiesta per omicidio colposo e disastro

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 18 aprile, in seguito alla tragedia della Funivia del Faito, che ha causato il decesso di quattro persone; già da ieri il Primo Cittadino aveva sospeso tutte le iniziative previste per la Pasqua. L'incidente nel primo pomeriggio di ieri, 17 aprile: si sarebbe rotto il cavo traente, una delle cabine è rimasta bloccata a valle mentre quella che era a monte è precipitata; le vittime identificate sono il macchinista Eav Carmine Parlato, 59 anni, l'israeliana Janan Suliman, 25 anni e la britannica Margaret Elaine Winn, 58 anni; sarebbe un cittadino della Gran Bretagna anche la quarta vittima, al momento non identificata. L'unico sopravvissuto, un turista israeliano, è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Male per fratture alle gambe.