Auto contro scooter, motociclista 25enne in gravi condizioni. L’incidente a Casoria Incidente stradale ieri sera a Casoria, ferito un motociclista, grave impatto contro autovettura.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Incidente stradale drammatico ieri sera a Napoli: i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Casoria sono intervenuti in Via Principe di Piemonte, a Casoria, hinterland Nord di Napoli, dopo la segnalazione di uno scontro fra un due ruote e una autovettura. Dinamica confermata all'arrivo dei militari sul luogo: utilitaria guidata da un 34enne si è scontrata con uno scooter.

Il 25enne in sella allo scooter sarebbe stato travolto e sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Il giovane è stato portato al Cardarelli. Indagini in corso per chiarire cosa abbia portato all'impatto e la velocità dei due mezzi.