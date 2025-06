Auto contro il guardrail in autostrada a Castellammare: Pasquale Cavallaro morto a 61 anni, grave un collega

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno: il bilancio è purtroppo di un morto e di un ferito grave. La vittima è Pasquale Cavallaro, 61 anni, dipendente di Salerno Pulita – società che si occupa della raccolta rifiuti a Salerno – che, insieme a un collega di 65 anni, stava facendo ritorno a casa, verso Napoli: alla guida di un'auto, il 61enne, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il guardrail all'altezza di Castellammare di Stabia. Nonostante i tempestivi soccorsi, per Pasquale Cavallaro non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul posto. Il collega è stato invece trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Il cordoglio per la morte di Pasquale Cavallaro

Appresa la notizia della tragica morte del loro dipendente, la società Salerno Pulita ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Pasquale Cavallaro. "La società Salerno Pulita desidera esprimere , a nome di tutti i dipendenti e dell'amministrazione, il più profondo cordoglio alla famiglia del nostro dipendente Pasquale Cavallaro, tragicamente scomparso ieri in un incidente stradale, a Castellamare di Stabia mentre era di ritorno a casa". La società ha poi rivolto anche auguri di pronta guarigione all'altro dipendente rimasto ferito nell'incidente.

Anche la FP Cgil di Salerno ha voluto partecipare al lutto. "La FP CGIL Salerno, insieme ai colleghi del comparto igiene ambientale, desidera esprimere il più sincero cordoglio alla famiglia di Pasquale Cavallaro, dipendente della Salerno Pulita, tragicamente scomparso ieri in un incidente stradale mentre rientrava a casa. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai suoi cari con affetto e partecipazione, ricordando il suo impegno e la sua dedizione" si legge in una nota.