Auto cade fuori strada e si ribalta, feriti tre 18enni nell'Avellinese Incidente sulla SP 164: sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. I tre feriti portati al Moscati di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schiantano con l'auto sulla strada provinciale 164 via Breccelle a Capriglia Irpina, in provincia di Avellino. Feriti tre ragazzi di 18 anni. L'auto è finita fuori strada, precipitando in un terrapieno e rovesciandosi sul tettuccio. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con la gru per liberare i tre malcapitati, che sono stati portati in ospedale, e riportare sulla carreggiata la vettura danneggiata. Per fortuna, nessuno dei tre sembra sia rimasto gravemente ferito.

Incidente sulla SP 164: sul posto i vigili del fuoco

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della radio mobile di Avellino, che hanno provveduto a gestire la viabilità e a compiere i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale è avvenuto la sera di sabato 15 febbraio 2025, attorno alle ore 22,00. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Capriglia Irpina, lungo la SP164, ed in particolare nel tratto denominato via Breccelle, a seguito della segnalazione di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano tre giovani di 18 anni.

I tre occupanti, fortunatamente non in pericolo di vita ma visibilmente scossi, sono stati prontamente soccorsi dai sanitari dell'autoambulanza della Misericordia di Avellino. Il personale medico sanitario, dopo aver stabilizzato i feriti e prestato loro le prime cure mediche del caso, li ha trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino per gli ulteriori accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare un'autogrù proveniente dal comando di via Zigarelli per recuperare il veicolo ribaltato, che era rimasto incastrato nel terrapieno a lato della strada. L'operazione ha richiesto una gestione particolarmente attenta per evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.