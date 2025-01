video suggerito

Autista di tir invade corsia opposta e si schianta contro un palo: guidava da 20 ore consecutive Incidente in via Nuova del Campo a Poggioreale. Multe per mille euro. Ora rischia la revoca della patente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incidente stradale a Napoli, dove un autista alla guida di un autocarro per trasporto animali ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il cordolo spartitraffico al centro della strada e abbattendo un palo della luce. Ai primi controlli della polizia locale, il conducente è apparso apparentemente ubriaco, ma le sue condizioni saranno accertate con l'esito del test alcolemico. Inoltre, è risultato che era alla guida del tir da quasi 20 ore consecutive. Il violento incidente stradale è avvenuto venerdì mattina, 17 gennaio, attorno alle ore 6,00, in via Nuova del Campo, nella zona di Poggioreale.

Incidente stradale a Poggioreale, multe per mille euro

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, un intervento congiunto dell'Unità Operativa Avvocata e dell'Uo Git motociclisti, sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito. Secondo le prime ricostruzioni, il tir è uscito dalla propria corsia, invadendo quella opposta. Per fortuna il cordolo centrale ha frenato la sua corsa, impedendo che potesse fare altri danni.

Al conducente sono state contestate infrazioni per più di 1.000 euro. L'autista è stato inoltre sottoposto ai test per alcol e droga, come prevede la prassi, del cui esito si è attualmente in attesa. Rischia anche la revoca della patente, se dovesse essere confermata la positività all'alcol.