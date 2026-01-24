Aurelio Paradiso compie 100 anni: festa grande a Casalbore, in Irpinia

Festa grande a Casalbore, in provincia di Avellino, per il centenario di Aurelio Paradiso. A festeggiare assieme a lui il sindaco Emilio Salvatore, accompagnato dall'assessore Paola Ucci, il consigliere Pierfrancesco Ignelzi e dal consigliere delegato alle politiche sociali Enzo Perrella, oltre ai familiari dell'uomo, tutti presenti per il grande giorno. Nato il 23 gennaio del 1926, per Aurelio Paradiso, dunque, un secolo di ricordi condivisi con i figli Mario, Aldo e Michele, anche loro tutti presenti assieme alla nuora Giovanna e alla moglie Evarista.

Per l'occasione gli è anche stata consegnata una targa ricordo da parte del Comune "che vuole esprimere la profonda gratitudine di Casalbore per una vita che rappresenta un secolo di storia, saggezza e rettitudine, un patrimonio prezioso per tutti noi", ha commentato il sindaco Emilio Salvatore che ha poi espresso "a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, i più sentiti auguri, con ammirazione e affetto, ad Aurelio Paradiso". Una data, quella del 23 gennaio 1926, che coincide anche con la presentazione a Londra da parte dell'ingegnere John Logie Baird del primo prototipo di apparecchio televisivo. Il signor Paradiso ha poi attraversato la seconda guerra mondiale da adolescente, gli anni del boom economico e naturalmente il devastante terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980, quando aveva già 56 anni compiuti. Senza dimenticare il passaggio nel nuovo Millennio, l'era della globalizzazione e la recente, devastante, epidemia di Covid che per oltre due anni ha devastato il mondo. Anche per questa sua "memoria storica", il comune di Casalbore ha deciso di rendergli omaggio con una targa, in occasione del suo centenario.