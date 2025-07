Aurelio De Laurentiis: “Il nuovo stadio del Napoli fra tre anni, e sarà nostro”

Il nuovo stadio del Napoli si farà: lo ha spiegato Aurelio De Laurentiis, intervenuto al Giffoni Film Festival. Si farà fra tre anni, ha spiegato il patron del Calcio Napoli. "E sarà nostro", ha aggiunto ancora De Laurentiis. Alla vigili della partenza del ritiro azzurro per il Trentino, il presidente del Napoli è dunque tornato sul tema stadio, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano di una ipotesi nuovo stadio a Poggioreale.

Ipotesi che il Comune di Napoli ha accolto con freddezza: stamattina il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi aveva spiegato che si tratta solo di una "ulteriore ipotesi, una una delle tante che abbiamo già visto. La valuteremo, ma lì c'è il Caramanico che è uno dei mercati più importanti della città, quindi ci sono delle problematiche tecniche non facilmente superabili". Insomma, Poggioreale pare più una suggestione che una valida alternativa. Per ora, di spostarsi dallo Stadio Maradona non se ne parla, anche perché a breve si partirà con i lavori a terzo anello e probabilmente anche alla pista atletica.

Anche per quanto riguarda il Centro Sportivo l'ipotesi di un trasferimento da Castel Volturno appare lontana. "Abbiamo fatto la verifica di 25 siti", ha spiegato ancora De Laurentiis, "quando io vado e trovo discariche con i miei agronomi o troviamo acqua sotto, che campi da calcio faccio? Adesso finalmente abbiamo trovato 22 ettari, ma ancora devo mettermi in macchina per vedere la percorribilità e i mezzi di trasporto". Insomma, tempi lunghi anche qui. De Laurentiis, inoltre, non ha risparmiato stoccate anche al calcio femminile ("Senza fondi pubblici è solo un peso") ed alla Serie A tout court, definita "fallimentare". Ma non si è tirato indietro, invece, quando ha parlato della possibilità di vincere la Champions "entro due anni? Non dipende solo da me. Conta quanto sono forti gli altri, gli infortuni, il calendario, le capacità dei calciatori e degli allenatori. Ma noi ci proviamo".