Audi Q5 sfonda lo spartitraffico di cemento e si schianta sul palo: 4 feriti, grave donna 78enne Incidente stradale in viale della Villa Romana nella zona orientale di Napoli. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale in viale della Villa Romana, nella zona orientale di Napoli, dove un'Audi Q5 con alla guida un uomo di 49 anni ha perso il controllo in curva, sfondando prima lo spartitraffico di cemento e finendo la sua corsa schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone che erano all'interno dell'abitacolo. Tra queste, la più grave, è una donna di 78 anni, la suocera del conducente, che è stata ricoverata presso l'Ospedale del Mare, dove è in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando, che sta conducendo le indagini di rito.

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nel pomeriggio di domenica, 10 dicembre 20233, attorno alle ore 16,15, in viale della Villa Romana. Il Suv proveniva da via delle Repubbliche Marinare, con direzione via Pacioli, quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo in una ampia curva, andando a sfondare il guard rail, composto da new jersey di cemento. Quindi, si è schiantato contro un palo che era sul lato opposto della carreggiata, abbattendolo. Ferite le 4 persone che erano a bordo, che sono state refertate presso Villa Betania. Tre passeggeri sono rimasti feriti solo in maniera lieve, per loro non ci sarebbero particolari preoccupazioni. Mentre la quarta passeggera, la donna di 78 anni, è stata trasportata presso l'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.