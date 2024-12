video suggerito

“Attenzione, qui ci sono i gatti”: lo striscione tutelare per gli animali in strada a Casoria Uno striscione tra due palazzi a Casoria per avvertire gli automobilisti di andare adagio per presenza di gatti. E in molti plaudono: “Difendiamo gli animali” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo striscione tra i due palazzi

"Attenzione, presenza gatti": uno striscione tra due palazzi di Casoria, in provincia di Napoli, che però non avverte della presenza di felini pericolosi per l'uomo, ma tutt'altro. Si tratta di uno striscione che vuole ricordare a chi passa in automobile di fare attenzione per la presenza di gatti nella zona. Un gesto molto apprezzato non solo da animalisti e residenti, ma anche da automobilisti di passaggio: spesso infatti, l'improvvisa presenza di animali sulla carreggiata causa incidenti a volte anche molto gravi, che coinvolgono sia gli animali sia gli automobilisti stessi. E seppur i gatti non siano, fisicamente, "imponenti" come i cinghiali (solo due giorni fa, una donna si è ribaltata con l'auto ad Avellino proprio per aver colpito un ungulato, uccidendolo sul colpo e finendo lei stessa in ospedale), anche solo cercando di evitarli all'ultimo minuto può comportare gravi conseguenze per chi è alla guida.

Insomma, uno striscione che ricorda a tutti di "andare piano", anche perché si tratta di una zona residenziale, e dunque oltre ai felini la presenza di passanti e di bambini è ugualmente molto forte. Lo striscione è stato diffuso da Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, che lo ha ricevuto da uno dei suoi tanti follower: "Mi trovavo a Casoria per lavoro", spiega, "e mi sono imbattuto in questo striscione. Difendiamo gli animali, sempre", il messaggio che ha voluto condividere con il deputato. E in tanti hanno sostenuto l'iniziativa, specificando che proprio la presenza del cartellone potrà essere utile ad evitare pericolosi incidenti in zona da parte, soprattutto, degli automobilisti di passaggio.