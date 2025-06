video suggerito

Assalto all’ambulanza del 118 a Napoli: vetri spaccati e tergicristalli spezzati, paura a Porta Nolana Ambulanza del 118 assalita a Porta Nolana: vetri spaccati. Paura in via Malvasi. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Assalto ad un'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 nella zona di Porta Nolana. Il mezzo di soccorso colpito selvaggiamente con lanci di oggetti e bastonate. Alla fine i danni sono ingenti: vetri spaccati e tergicristalli rotti. il tutto è avvenuto in pieno giorno, ieri, sabato 7 giugno, nella zona di via Marco Di Lorenzo. Il raid vandalico è avvenuto all'esterno del centro per l'immigrazione di via Marvasi, una traversa che si trova tra Corso Umberto I e Corso Garibaldi. A denunciare l'accaduto è Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che difende il personale sanitario dalle aggressioni.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Assaltata ambulanza senza motivo"

Nessuno Tocchi Ippocrate ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, con le foto dei danni riportati dal mezzo di soccorso, un'ambulanza dell'Asl Napoli 1 Centro della Hearth Life. Il raid sarebbe avvenuto attorno alle ore 14,00 di ieri, sabato 7 giugno 2025:

AMBULANZA 118 danneggiata senza motivo! Asl Napoli 1 : aggressione n.28 del 2025(35 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2025)Alle ore 14.00 la postazione “Crispi” di tipo India viene allertata presso il centro immigrati a Via Marvasi a Napoli, improvvisamente un ospite del centro si dirige verso il mezzo di soccorso e lo inizia a colpire causando ingenti danni!La motivazione di tale gesto resta tutt’ora sconosciuta. Oramai veniamo aggrediti “per principio”!