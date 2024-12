Assalto al bancomat col sistema della “marmotta”: paura nell’Avellinese

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Assalto al bancomat con la tecnica della "marmotta" esplosiva. Paura a Lacedonia, in provincia di Avellino. Nel mirino, un ATM nella filiale della Banca Popolare di Milano. La banda di ladri è entrata in azione attorno alle ore 6,00 di questa mattina, venerdì 6 dicembre. I rapinatori sono riusciti a svaligiare il dispositivo, il bottino non è stato ancora quantificato. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, che hanno avviato le indagini di rito e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

I ladri hanno utilizzato il sistema della marmotta

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di banditi sarebbe entrato in azione alle prime luci dell'alba. A quell'ora l'istituto di credito era ancora chiuso al pubblico. I ladri sono arrivati nei pressi della banca e hanno utilizzato una "marmotta", una carica esplosiva collocata in una sorta di cono metallico all'interno dello sportello elettronico con nella parte posteriore l'innesco. L'ordigno è stato fatto detonare, aprendo lo sportello del bancomat. A quel punto sono riusciti a penetrare e a prelevare il contenuto dell'Atm, poi sono fuggiti dileguandosi nel nulla.

Al momento sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine per acquisire gli elementi per l'indagine. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area e verificare che non ci siano rischi di cedimenti. Sono in corso le verifiche per quantificare anche i danni materiali subiti dalla banca.