Asilo nido totalmente abusivo a Barra, chiuso dai carabinieri

Struttura per minori senza autorizzazioni in via Guidone: 14 bambini presenti. Denunce, sequestro e multa da 16mila euro.
A cura di Redazione Napoli
Un asilo nido completamente abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Napoli nel corso di una serie di controlli nei locali e negli esercizi commerciali del territorio, intensificati su indicazione della Prefettura. Le verifiche si sono concentrate in una prima fase nella zona Est. E lì, nel corso delle operazioni, i militari hanno controllato una struttura in via Guidone, quartiere Barra, all'interno della quale erano presenti 14 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. Dagli accertamenti è emerso che l'attività era svolta in assenza di qualsiasi autorizzazione e senza alcun titolo abilitativo previsto per la gestione di un asilo nido.

La titolare della struttura e una sua socia, impiegata come operatrice, sono state denunciate per esercizio abusivo della professione. All’interno dell’asilo nido sono state inoltre individuate altre due operatrici impiegate in nero. L’attività è stata sequestrata e chiusa. Per la responsabile dell'asilo nido abusivo è scattata anche una sanzione amministrativa di 16mila euro.

Nel corso dei controlli, i carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno verificato anche tre centri scommesse situati in via delle Repubbliche Marinare, via Nuova Poggioreale e viale Regina Margherita. In questi casi sono state elevate sanzioni complessive per 44mila euro, è stato individuato un lavoratore in nero e riscontrata l’assenza delle targhette informative obbligatorie previste dalla normativa vigente. Per tutti e tre gli esercizi è stata inoltrata richiesta di sospensione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

