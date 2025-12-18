Asili nido comunali a Napoli, le rette aumentano fino a 170 euro al mese: chi pagherà di più

Immagine di repertorio

Stangata su asili nido e sezioni primavera del Comune di Napoli, dove dal prossimo anno scolastico 2026-'27 ci sarà un rincaro delle rette con aumenti da 10 a 170 euro al mese, a seconda della fascia Isee. Per chi ha un reddito Isee tra i 20mila e i 28mila euro all'anno, l'aumento sarà di 38-40 euro al mese. Rialzo previsto anche per il costo della refezione scolastica, dove il tariffario sarà riformato, passando da 8 a 12 fasce, con aumenti graduali per ogni pasto a partire dalla quarta fascia in poi. Gli aggiornamenti sono contenuti nella delibera di Giunta 624 del 5 dicembre 2025, trasmessa al Consiglio comunale come proposta per l’approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Il Comune ha spiegato che erano circa 10 anni che le tariffe non venivano aggiornate, mentre per quanto riguarda le rette, le famiglie potranno ammortizzare con il bonus asilo del Governo, che si richiede all'Inps.

Lotta all'evasione: è troppo alta

La revisione del tariffario è stata discussa nella Commissione Istruzione e Famiglie, presieduta da Aniello Esposito (Pd), ed è stata dedicata all’analisi e all’aggiornamento dei contributi della refezione scolastica e delle rette dei nidi. Alla riunione hanno partecipato l’Assessora all’Istruzione e Famiglie, Maura Striano, e l’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta.

Per fare cassa, il Municipio metterà in mano un piano anti-evasione con una nuova procedura di notifica, analogica e digitale, degli avvisi di accertamento esecutivo, elaborata insieme alle Aree Ragioneria ed Entrate, che velocizza il procedimento, elimina duplicazioni e consente un monitoraggio centralizzato dei pagamenti dei 27mila utenti al fine di uniformare e rendere celeri i procedimenti con un significativo snellimento delle procedure in capo ai Servizi di Supporto e alle Municipalità. Per l'assessore Baretta, "il quadro complessivo evidenzia l’impegno del Comune per assicurare un servizio essenziale, pur in presenza di una rilevante distanza tra il costo totale annuo del servizio a carico del Comune, che è pari a circa 21 milioni e quello sopportato dalle famiglie che è pari a 8,4 milioni. È necessario pertanto che la dimensione sociale della refezione sia sostenuta anche da una riduzione della non marginale evasione".

Le nuove tariffe delle rette degli asili nido dall'anno 2026-27

Dal Servizio Sistema Educativo sono stati illustrati gli elementi di analisi e le proposte contenute nella delibera relative alle rette per i nidi di infanzia e le sezioni primavera del Comune di Napoli. Viene evidenziato che anche in questo caso il sistema tariffario è invariato da oltre dieci anni a fronte di un consistente incremento del costo dei posti nido, dovuto al forte incremento del costo del lavoro, all’innalzamento degli standard di qualità del servizio con l’introduzione di personale educativo a supporto dei bambini con bisogni speciali, del piano di riqualificazione delle strutture e di acquisto di arredi e strumentazioni didattiche, dell’incremento dei costi della refezione.Si rappresenta inoltre che il Bonus Inps per i nidi ristora interamente la rette sostenuta dalle famiglie per le fasce ISEE fino a 24.000 euro e fino a 28.000,00 nel caso di bambini nati dal 2024. Pertanto l’onere aggiuntivo richiesto alle famiglie verrà coperto dal Bonus; alle famiglie in queste fasce di reddito viene richiesta solo l’anticipazione di alcune mensilità, circostanza che ha indotto comunque a prevedere importi contenuti per le fasce più basse nonostante il Bonus avrebbe potuto coprire importi più elevati.Viene dunque illustrato il nuovo sistema di rette e evidenziate le variazioni in aumento con indicazione anche della copertura garantita del Bonus Inps.

Di seguito il nuovo tariffario:

Fasce ISEE; % per fascia; Retta tempo pieno 2024/25; Retta tempo pieno 2025/26; Incremento; Rimborso Bonus Asilo Nido nati 2023; Rimborso Bonus Asilo Nido nati dal 2024

da € 0,00 a € 4.000,00; 27,98%; 35,00; 45,00; 10,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 4.000,01 a € 8.000,00; 21,08%; 75,00; 90,00; 15,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 8.000,01 a € 12.000,00; 12,92%; 117,00; 142,00; 25,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 12.000,01 a € 16.000,00; 9,43%; 162,00; 200,00; 38,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 16.000,01 a € 20.000,00; 7,70%; 207,00; 250,00; 43,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 20.000,01 a € 24.000,00; 4,41%; 252,00; 290,00; 38,00; fino a € 272,00; fino a € 330,00

da € 24.000,01 a € 28.000,00; 3,50%; 290,00; 330,00; 40,00; fino a € 227,00; fino a € 330,00

da € 28.000,01 a € 32.000,00; 2,03%; 290,00; 370,00; 80,00; fino a € 227,00; fino a € 330,00

da € 32.000,01 a € 36.000,00; 1,12%; 290,00; 400,00; 110,00; fino a € 227,00; fino a € 330,00

da € 36.000,01 a € 40.000,00; 1,27%; 290,00; 430,00; 140,00; fino a € 227,00; fino a € 330,00

oltre € 40.000,01 o senza ISEE; 7,40%; 290,00; 460,00; 170,00; fino a € 136,00; fino a € 136,00

Per quanto riguarda il tema dei rimborsi del bonus INPS per i nidi, si è evidenziata la difficoltà che alcune famiglie possono incontrare nell’anticipare temporaneamente il pagamento affinché l’INPS possa erogare il contributo. I commissari hanno discusso la possibilità di avanzare proposte politiche, anche tramite ANCI, a livello nazionale per permettere al Comune di gestire direttamente il rimborso, riducendo l’onere sulle famiglie economicamente più fragili.

Quanto costerà la mensa scolastica a Napoli

Per quanto riguarda i contributi della refezione scolastica, la dirigente del Servizio Diritto allo Studio ha evidenziato che le quote di contribuzione delle famiglie non vengono aggiornate dal 2014. Come espressamente richiesto dall’Assessore Striano e dal Presidente Esposito, per elaborare le nuove quote e la riarticolazione in fasce – che rispecchia effettivamente la configurazione socio-economica del territorio – si è tenuto conto tanto della esigenza di tutela delle classi economicamente più deboli e delle famiglie, quanto di fattori oggettivi quali inflazione, aumento del costo della vita e delle materie prime, nonché dell’impatto della pandemia e la proposta nonché nel pieno rispetto del Testo Unico degli Enti Locali, garantendo la copertura minima del 36% della spesa prevista senza generare utili per il Comune.

La revisione è stata realizzata anche confrontando i costi della refezione scolastica sostenuti dalle famiglie a livello regionale e nazionale ed è emerso che a Napoli il contributo richiesto alle famiglie è tra i più bassi d’Italia. Il costo effettivo del pasto, comprensivo delle spese del personale e degli oneri fiscali, risultato dall’appalto concluso lo scorso giugno, ammonta a 5,40 euro. Gli importi delle prime tre fasce, fino a 6.000 euro di ISEE, rimangono invariati così come rimangono invariati i casi di esenzione e di riduzione nel caso di più figli. È stato ampliato il numero delle fasce che passano da 8 a 12; sono stati rimodulati gli importi nelle fasce ISEE 6.000,01/26.000,00 e sono state introdotte 3 nuove fasce da 26.000,01 a oltre 40.000,01.La fascia massima passa da € 4,70 a € 5,40 euro per pasto.In questo modo, le famiglie con ISEE più elevato contribuiscono proporzionalmente di più, mentre le fasce più deboli mantengono quote contenute e sostenibili.

I.S.E.E.; Tariffa a pasto