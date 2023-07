Arzano, il consigliere comunale Domenico Aria morto durante la partita di calcetto: lutto in città Lutto ad Arzano per la scomparsa del consigliere comunale Pd. Il sindaco Aruta: “Perdita incommensurabile”. Cordoglio del mondo politico e istituzionale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto ad Arzano, in provincia di Napoli, per la scomparsa del consigliere comunale Domenico Aria, ingegnere di professione, 51 anni, morto ieri prematuramente a causa di un malore, mentre giocava una partita di calcetto. Aria era molto conosciuto e stimato in città. Esponente del Partito Democratico, era però apprezzato anche dagli avversari politici. La sua scomparsa ha destato grande sconcerto e commozione in tutta la comunità arzanese, e non solo. Sposato, lascia la moglie e i tre figli.

Il sindaco di Arzano: "Perdita incommensurabile"

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. "Siamo sconvolti e straziati – commenta il sindaco Cinzia Aruta – per la perdita del nostro caro Mimmo Aria, consigliere comunale di Arzano. Non riusciamo a immaginare la nostra esperienza umana e amministrativa senza di lui. Una perdita incommensurabile. Ci stringiamo nel dolore alla sua amatissima famiglia".

L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri. Aria, secondo le prime ricostruzioni, stava giocando una partita di calcetto con amici e colleghi, come era solito fare il venerdì sera, in un campetto che si trova, in viale delle Industrie, quando, attorno alle ore 22,00, si sarebbe sentito male. Il 51enne si è improvvisamente accasciato a terra. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ne ha constatato il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Sono moltissimi i messaggi di cordoglio e di dolore che stanno arrivando in queste ore per la triste perdita. Il M5S di Arzano scrive: "Caro Domenico Aria, in questo momento sgomento e rabbia prevalgono su tutti i nostri pensieri e parole. La città non perde soltanto un consigliere, un professionista, ma un amico prezioso, raro, gentile. Grazie per quello che umanamente ci hai lasciato, cercheremo di custodirlo nel cuore insieme al tuo ricordo. Oggi un pezzo di noi vola via con te.Il Movimento 5 Stelle di Arzano si stringe rispettosamente al dolore della tua famiglia.Ciao Mimmo". Mentre il gruppo consiliare Voltare Pagina, con Emanuele Marco Rega, Natale Russo e Ageo Piscopo, "partecipa al dolore della famiglia per la perdita dell'ing. Mimmo Aria ricordandone con profonda stima la professionalità, la cordialità e l'impegno profuso da consigliere comunale per Arzano".