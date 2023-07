Due morti sui campi di calcetto nel Napoletano: malore mentre stavano giocando La prima vittima ad Arzano in viale Delle Industrie: sequestrata salma 51enne. Il secondo caso a Casoria, 48enne è morto durante la partita di calcetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due persone morte sui campi di calcetto nel Napoletano. Si tratta di due uomini di 48 e 51 anni. I due episodi sono avvenuti in due distinti impianti sportivi, uno a Casoria, l'altro ad Arzano, a tarda sera, ma a distanza di un'ora l'uno dall'altro e con dinamiche molto simili. Si sono sentiti male mentre stavano giocando a pallone con gli amici e si sono accasciati improvvisamente a terra. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, intervenuto in entrambi i casi, che ha cercato di salvare i due giocatori con le manovre salvavita. Purtroppo i due uomini sono deceduti. Su entrambi i campi sono poi intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e la magistratura di turno.

Non è chiaro quale possa essere stata la causa dei due malori. C'è da dire, però, ma si tratta solo di una circostanza non collegata ai due episodi, che in questi giorni si sta registrando un fortissimo caldo in Campania, con temperature che sfiorano i 40 gradi centigradi e un alto tasso di umidità. Tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per ondate di calore valido dalle 14,00 di oggi, sabato 15 luglio 2023, fino alle 14,00 di mercoledì 19 luglio. Un forte calore che si avverte anche di sera.

Malore ad Arzano sul campo di calcetto, morto 51enne

Il primo episodio è avvenuto ad Arzano, attorno alle ore 22,40. Qui, i Carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a viale delle Industrie, dove poco prima – durante una partita di calcetto – un 51enne, a causa di un malore, si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ne ha potuto solo constatare il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

A Casoria 48enne muore mentre gioca a pallone

Il secondo episodio è avvenuto a Casoria, attorno alle ore 23,30. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Mario Pagano dove poco prima un 48enne, durante una partita di calcetto, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Sul posto personale del 118 che ha tentato di rianimare l’uomo che però non ce l’ha fatta. La salma è stata affidata ai familiari.