Duecento euro alla settimana, ottocento euro al mese. Almeno. Era la gabella che il clan D'Ausilio di Bagnoli, periferia ovest di Napoli, imponeva ai parcheggiatori abusivi: per gestire la sosta illegale davanti alle discoteche, per infilarsi nell'affare del "cinque euro a piacere", c'era da pagare la tassa. Quasi uno stipendio, che finiva direttamente nelle casse della cosca e che rende l'idea del giro di soldi intorno al racket della sosta in una zona che ogni fine settimana veniva invasa da decine di migliaia di giovani.

Il blitz dei carabinieri è partito all'alba di oggi, 19 gennaio: i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono partiti con perquisizioni ed arresti nel quartiere Bagnoli, a Cavalleggeri e nella zona di Agnano. Nelle indagini, condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri, oltre alla gestione mafiosa dei parcheggi abusivi nella zona delle discoteche e dei locali notturni sono state documentate numerose estorsioni ai danni di attività imprenditoriali e commerciali.

Blitz a Bagnoli contro il clan D'Ausilio

Le zone del blitz di stanotte sono quelle dove storicamente è insediato il clan D'Ausilio, fondato da Domenico D'Ausilio, alias Mimì ‘o sfregiato, attualmente detenuto, e poi retto dai suoi figli. Clan storico, che ha dato origine ai vari gruppi che si sono avvicendati negli anni nel quartiere: tra le fila dei D'Ausilio è fuoriuscito Alessandro Giannelli, il boss che ha cercato di riunire sotto il suo comando tutta l'area flegrea, ed ex uomo di fiducia di Mimì D'Ausilio era Massimiliano Esposito, "lo Scognato", di recente tornato in carcere e indicato dalla Dda come a capo del clan che attualmente è egemone su Bagnoli.

Il racket dei parcheggiatori abusivi

Quello del controllo del parcheggio è stato un vecchio pallino dei gruppi criminali che si sono avvicinati a Bagnoli: soldi freschi, veloci, e soprattutto tanti e costanti. Proprio per il racket degli abusivi si registrarono frizioni tra Giannelli ed esponenti di altri clan come Rodolfo Zinco ‘o Gemello, attirato in trappola e ucciso, e in queste dinamiche si registra anche l'omicidio del parcheggiatore Gaetano Arrigo, ucciso tra via Coroglio e via Cattolica mentre era al lavoro, nel periodo in cui Felice D'Ausilio, "Feliciello", era latitante dopo una incredibile fuga dal carcere di Tempio Pausania: "fine pena mai", aveva ottenuto un permesso per fare visita alla sorella, a Bagnoli, senza accompagnamento o sorveglianza, ed era sparito nel nulla.