video suggerito

Arrestato il tiktoker Michele Napolitano, armato di pistola durante festa scudetto in via Acton Il tiktoker Michele Napolitano arrestato dai carabinieri nella notte scudetto: ha tentato di superare in scooter il varco di via Acton e, nella fuga a piedi, si è liberato di un revolver. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tiktoker napoletano Michele Napolitano, 26 anni, è stato arrestato dai carabinieri nella giornata di ieri, 23 maggio, dopo un inseguimento e una colluttazione nei giardini del Molosiglio, a ridosso di via Acton: insieme ad altri due ragazzi su uno scooter ha tentato di superare il varco di via Acton, predisposto in occasione della partita tra Napoli e Cagliari, e durante la fuga si è liberato di una pistola calibro 38 special che è stata recuperata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici.

Chi è Michele Napolitano, il tiktoker da 220mila followers

Il ragazzo, piuttosto noto nel panorama dei tiktoker locali e già noto alle forze dell'ordine (sulla piattaforma social conta 220mila follower) anche per certi suoi interventi durante i terremoti più intensi ai Campi Flegrei, è stato intercettato intorno alla mezzanotte della festa per il quarto scudetto del Napoli al varco di interdizione al traffico, dove era arrivato su uno scooter insieme ad altre due persone. Ha tentato di superare il blocco ma sono intervenuti i carabinieri.

A quel punto il 26enne ha abbandonato il mezzo ed è scappato. I militari lo hanno inseguito nei giardini del Molosiglio e lo hanno visto lanciare a terra quella che si è rivelata essere una pistola tipo revolver, con sei proiettili nel caricatore. Raggiunto, Napolitano ha tentato di divincolarsi e ha ingaggiato una colluttazione coi carabinieri, alla fine della quale è stato bloccato. I militari coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, per loro sette giorni di prognosi per contusioni ed escoriazioni.

Al termine dell'intervento il 26enne è stato accompagnato in carcere. L'arma, detenuta illegalmente e clandestina in quanto con matricola abrasa, verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue. Sempre al varco di via Acton i carabinieri hanno denunciato altre due persone che hanno tentato di superarlo in scooter; si tratta di un 59enne e un 32enne. Stesso provvedimento per un 21enne, che ha invece tentato di oltrepassare il varco di via Toledo.