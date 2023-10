Allarmismo e fake news sui terremoti nei Campi Flegrei: il sindaco di Bacoli denuncia Tiktoker e gruppi Fb Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, ha annunciato di aver dato mandato di denunciare chi, via social, diffonde false notizie sul bradisismo nei Campi Flegrei.

A cura di Valerio Papadia

La preoccupazione nei Campi Flegrei è alta per il bradisismo: scosse di terremoto e sciami sismici si susseguono ormai da settimane nella caldera, tra Pozzuoli e l'area occidentale di Napoli. Preoccupazione alimentata, purtroppo, anche da fake news diffuse attraverso i social, come le immagini che circolavano sul web qualche giorno fa e che ritraevano dell'acqua ribollire al di sotto della sede stradale che, in realtà, erano state girate in Ecuador. Proprio per far fronte a queste false notizie diffuse sul bradisismo e al conseguente ingiustificato allarmismo, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato che denuncerà profili TikTok, Facebook e social in generale che contribuiscono a diffondere queste fake news.

"Basta. Ho dato mandato di denunciare per “procurato allarme” alcune pagine Facebook che, oramai da giorni, diffondono notizie false sul bradisismo. Ciò alimenta solo paura e panico tra i cittadini. Abbiamo assistito prima al video di una strada con acqua bollente. Per poi scoprire che non erano i Campi Flegrei ma, bensì, un filmato registrato nel Sud America. Poi si è annunciata l’immediata evacuazione. Roba assolutamente falsa. Ed infine, si è pubblicata la notizia della morte di pesci nel lago d’Averno. Con tanto di foto inquietante. Salvo poi comunicare che l‘immagine era tratta casualmente dal web. Ed, infine, dopo le proteste di tante persone, cancellare tutto. Una roba allucinante" ha scritto il primo cittadino di Bacoli.

"Voglio dirlo molto chiaramente. Chi alimenta allarmismi ingiustificati è un delinquente. Punto. E non permetterò mai che l’incoscienza di qualche farabutto possa agitare una comunità di decine di migliaia di persone, già molto preoccupata. Saranno le forze dell’ordine e la magistratura a sanzionare i colpevoli. Noi, continueremo a fare il nostro lavoro. Con scrupolo, e totale abnegazione. Al servizio delle famiglie, dei ragazzi, degli anziani. Di tutti" ha concluso il sindaco Della Ragione.