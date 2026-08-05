Arrestato corteggiatore del trono over di Uomini e Donne al porto di Ischia: documento falso per lo sconto residenti

Il 56enne napoletano, fermato dai carabinieri mentre lasciava l’isola, avrebbe usato una seconda carta d’identità con residenza fittizia a Barano d’Ischia anche il 3 agosto scorso.

Al porto di Ischia i carabinieri fermano un uomo in procinto di imbarcarsi. Lui mostra la carta d'identità, tutto sembra in regola. Poi, nella borsa, i militari trovano un secondo documento intestato alla stessa persona, ma con un dato diverso: la residenza, che risulterebbe a Barano d'Ischia.

L'uomo è un 56enne napoletano, Rosario I., volto noto ai telespettatori che seguono da tempo "Uomini e Donne" come corteggiatore del trono "over" nell'edizione 2023 del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Per lui scatta l'arresto per possesso di documenti falsi, oltre alla denuncia per truffa ai danni della compagnia di navigazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il documento con la residenza a Barano d'Ischia non sarebbe una novità: l'uomo lo avrebbe già utilizzato il 3 agosto per acquistare un biglietto beneficiando della tariffa agevolata riservata ai residenti dell'isola (ad esempio una delle soluzioni è 10 euro andata e ritorno in giornata per agevolare chi vive sull'isola verde). Un doppio vantaggio, quello del corteggiatore: la riduzione sul prezzo del traghetto e, evidentemente, il fatto di passare inosservato ai controlli di routine.

Proprio la sua notorietà televisiva, però, si rivolta contro di lui nel momento più delicato. Poco prima del controllo, l'uomo avrebbe tentato di ripetere lo stesso raggiro, mostrandosi sorpreso – riferiscono i militari – di non essere stato riconosciuto come volto noto della tv. Un dettaglio che non gli risparmia comunque la scoperta del secondo documento e le conseguenze penali. Il 56enne dovrà ora rispondere davanti alla giustizia sia del possesso di documenti falsi sia della truffa contestata alla compagnia di navigazione, che nei prossimi giorni potrebbe formalizzare una richiesta di risarcimento per i biglietti acquistati con uno sconto non dovuto.