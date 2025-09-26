Arrestato barbiere a Casoria: droga nel retrobottega del negozio

I carabinieri hanno arrestato un 49enne di Casavatore: nel suo salone da barbiere di Casoria (Napoli) aveva 69 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Immagine di repertorio

I carabinieri sono arrivati nell'attività di Casoria mentre era in funzione: clienti sulla sedia, barbiere che stava loro tagliando i capelli. Una visita a sorpresa, che ha però confermato i sospetti: nel retrobottega c'erano una settantina di grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. A finire in manette un 49enne di Casavatore (Napoli), incensurato, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio; dopo le formalità di rito l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

A guidare i militari dell'Arma della stazione locale verso quella barberia, le voci provenienti del territorio: secondo quanto circolava nella zona, in quella attività il titolare vendeva marijuana. Raccolti i primi elementi è stato velocemente organizzato il blitz. Nel pomeriggio di ieri, 25 settembre, la visita a sorpresa. Al momento dell'irruzione il 49enne era impegnato coi clienti. I carabinieri si sono qualificati e, tra le facce attonite di chi era seduto sulla sedia, sono andati direttamente nel retrobottega, dove pensavano potesse essere nascosta la droga. E non hanno dovuto cercare troppo: hanno recuperato 69 grammi di "erba", conservati insieme agli strumenti per pesare le sostanze e per confezionare le dosi da vendere. Tutto è finito sotto sequestro, mentre per il 49enne è scattato l'arresto.