Arrestata nell’aeroporto di Capodichino: 62 ovuli di eroina nascosti nel reggiseno I finanzieri e i funzionari delle Dogane hanno arrestato, nell’aeroporto di Napoli, una 36enne nigeriana diretta in Sardegna: aveva 700 grammi di stupefacenti.

A cura di Nico Falco

Era nell'aeroporto di Capodichino, a Napoli, in attesa di imbarcarsi per un volo per Alghero (Sassari), quando è stata bloccata. Alle domande si è mostrata nervosa, quando le è stato chiesto dei motivi del viaggio è rimasta sul vago. E i sospetti nati dal suo comportamento hanno trovato riscontro con la perquisizione: aveva addosso 62 ovuli di eroina. Protagonista una nigeriana di 36 anni, che ora dovrà rispondere di traffico di sostanze stupefacenti e, arrestata, è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La donna, residente nella provincia di Caserta, è stata intercettata presso la sala partenze dell'aeroporto. È stata controllata dai finanzieri della Compagnia di Capodichino e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli I, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti che, quotidianamente, vedono gli operatori impegnati a monitorare il traffico passeggeri. La droga è saltata fuori durante le perquisizioni, personale e della valigia: non era stata nascosta nei bagagli ma negli indumenti intimi, e probabilmente grazie a questo espediente la donna era riuscita a superare indenne gli iniziali controlli di prassi ed era arrivata alla sala partenze, ad un passo dal volo che l'avrebbe portata in Sardegna.

L'eroina trovata, divisa in 62 ovuli dal peso di circa 11/12 grammi, per un totale di 700 grammi, era con tutta probabilità destinata al mercato sardo; una volta consegnata a chi si sarebbe materialmente occupato dello spaccio, "tagliata" e venduta in dosi, avrebbe fruttato oltre 100mila euro.