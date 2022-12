Arisa a Napoli, vola come in Dirty Dancing in trattoria e balla in piazza Bellini Volo da Dirty Dancing anche per l’attrice Nathalie Guetta, presente nel locale Da Nennella assieme ad Arisa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il video pubblicato su Instagram dalla Trattoria da Nennella

La cantante Arisa e l'attrice Nathalie Guetta "volano" a Napoli, sollevate come in Dirty Dancing dai camerieri della trattoria da Nennella ai Quartieri Spagnoli. Il video è stato pubblicato su Instagram dalla stessa trattoria, famosa per la sua cucina tradizionale. La cantante e maestra di Amici e l'attrice, molto nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Don Matteo, erano nello stesso momento nel locale e sono state immortalate in diversi video, tra la sorpresa degli altri clienti del locale del centro storico.

A settembre era toccato a Di Maio

Una scena simile era avvenuta lo scorso 14 settembre. In quell'occasione, però, il protagonista era stato l'ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita a Napoli nel pieno della campagna elettorale. L'immagine dell'ex leader del M5S, poi fondatore di Impegno Civico, aveva fatto il giro del web, ripresa in tantissimi meme.

Arisa balla in piazza Bellini

Arisa è stata in visita a Napoli nelle scorse ore e nel capoluogo campano si è concessa a tantissimi selfie dei fan. Ieri sera, la cantante osannata per l'interpretazione di Vasame in Napoli Velata di Ferzan Özpetek si è fatta vedere in piazza Bellini, una delle mete privilegiate della movida partenopea. Vestito casual con cappellino nero con visiera, pantaloni chiari e maglione grigio. In un altro locale è stata ripresa dai video dei clienti mentre cantava "Ohi vita ohi vita mia" e ballava in piedi tra i tavoli. Le immagini sono state poi pubblicate sui social, diventando in poco tempo virali.

