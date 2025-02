Apre Mappatella Gym, la palestra gratis alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli. Manfredi: “Più bella di Rio” Il Comune di Napoli ha ufficialmente inaugurato Mappatella Gym, la palestra gratuita all’aperto che sorge alla Rotonda Diaz, sul Lungomare cittadino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

È ufficialmente aperta, e fruibile gratuitamente da cittadini e turisti, Mappatella Gym: si tratta della palestra all'aperto che sorge sulla spiaggia della Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Questa mattina, l'area attrezzata, come detto gratuita, è stata inaugurata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dalla Fondazione Marinelli-Gaeta e dall'associazione 100×100 Naples, che hanno finanziato e realizzato il progetto con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Presenti all'inaugurazione anche gli assessori Edoardo Cosenza (Infrastrutture e Mobilità), Emanuela Ferrante (Pari Opportunità e Sport) e Vincenzo Santagada (Salute e Verde).

"Mappatella Gym? È più bella di Rio de Janeiro – ha dichiarato il sindaco Manfredi -. Avere delle attrezzature sportive pubbliche su lungomare è un ulteriore tassello per garantire una fruizione libera e vedo che ci sono centinaia di persone che utilizzano questa infrastruttura. Cercheremo anche di replicare in altre parti della città questi progetti. La sinergia tra il pubblico e il privato la stiamo attuando in tante cose: dalla gestione del verde alla possibilità di avere attrezzature sportive pubbliche di libera fruizione. Si sta creando un’ottima collaborazione grazie a tanti operatori che stanno dando una mano alla città. Ma una città con aree pubbliche ben attrezzate richiede anche la collaborazione dei cittadini che devono rispettare questi spazi".