Sulla spiaggia del Lungomare di Napoli palestra gratuita: nasce Mappatella Gym Una palestra gratuita, all'aperto, sulla spiaggia del Lido Mappatella, sul Lungomare di Napoli: questo il nuovo progetto dell'amministrazione comunale che prenderà vita a breve.

A cura di Valerio Papadia

Il rendering del progetto Mappatella Gym

Napoli come Los Angeles. Il Lungomare Caracciolo come Venice Beach. Solo che, al posto di Muscle Beach, la palestra all'aperto losangelina famosa in tutto il mondo, a Napoli arriverà "Mappatella Gym". Ebbene, sul modello californiano, il Comune di Napoli propone anche sul Lungomare nostrano, proprio sulla spiaggia pubblica del Lido Mappatella, davanti la Rotonda Diaz, una palestra all'aperto, completamente gratuita; il progetto si concretizza grazie alla collaborazione siglata oggi tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e la Fondazione MAGA.

Come sarà Mappatella Gym, la palestra gratuita sul Lungomare di Napoli

Non è ancora stata fornita una data precisa a partire dalla quale la palestra sul Lungomare Caracciolo sarà operativa, ma il progetto dovrebbe concretizzarsi nei primi mesi del 2025. Da quanto si apprende, Mappatella Gym sarà realizzata con strutture autoportanti e amovibili: ci saranno panche regolabili, attrezzi per allenare la parte superiore e quella inferiore del corpo, nonché sbarre e parallele per le trazioni.

La palestra si inserisce nel più ampio disegno del Comune di Napoli di rendere sempre più fruibile a cittadini e turisti il Lido Mappatella; nelle scorse stagioni balneari, infatti, sono stati installati docce, beverini e servizi igienici, fornendo agli avventori, gratuitamente, anche ombrelloni e sedie sdraio.