Appalti e corruzione, il sindaco di Palma Campania davanti al gip: "Estraneo ai fatti" Aniello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, si è difeso davanti al gip e ha ribadito la sua estraneità ai fatti. Il primo cittadino palmese è ai domiciliari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aniello Donnarumma

Interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari per Aniello Donnarumma, il sindaco di Palma Campania agli arresti domiciliari dallo scorso 9 gennaio. Il primo cittadino palmese è indagato assieme ad altre 18 persone per reati che vanno, a vario titolo, da corruzione a turbata libertà degli incanti passando per falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. Il sindaco, assistito dagli avvocati Carmine Lauri e Carmine Panarella, ha risposto a tutte le domande del gip del Tribunale di Nola questa mattina, venerdì 12 gennaio.

"Il sindaco Donnarumma ha chiarito ogni aspetto della sua vicenda giudiziaria, non tralasciando alcun punto", spiegano gli avvocati, "e siamo fiduciosi che, in questo modo, abbia potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati". In particolare, il sindaco di Palma Campania ha presentato un documento con il quale ha risposto a tutti gli addebiti contestati dalla Procura di Nola, "fornendo ogni chiarimento possibile", spiegano ancora gli avvocati Lauri e Panarella.

Negli stralci dell'ordinanza di custodia cautelare, sono riportate anche alcune intercettazioni che secondo la Procura testimonierebbe "una gestione fortemente personalistica", come definita dal gip Teresa Valentino, del sindaco. In particolare, la frase che Donnarumma avrebbe pronunciato il 20 dicembre 2021 in automobile con uno degli imprenditori coinvolti nell'indagine: "Da qua ai prossimi 6-7 mesi.. arrivano 20 milioni di finanziamento, ma chi li gestiamo, io e te?". Secondo il gip, il sindaco avrebbe concepito "l'ente comunale come un'azienda", orientando le decisioni dei propri dirigenti "nell'interesse dei privati", si legge negli stralci dell'ordinanza riportati dall'agenzia Ansa.