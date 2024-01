Gare d’appalto truccate, 8 indagati: c’è anche il sindaco di Palma Campania Gare truccate in cambio di denaro e posti di lavoro: otto indagati a Palma Campania tra dipendenti comunali e imprenditori, arresti domiciliari per il sindaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gare d'appalto pilotate e corruzione: sono otto gli indagati e raggiunti questa mattina nella provincia di Napoli dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna. Tra questi, c'è anche il sindaco di Palma Campania, Aniello Donnarumma, giovanissimo (37 anni) primo cittadino palmese dal 2018 e rieletto alla massima carica cittadina nel maggio scorso: per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Gli altri sette indagati sono invece due dipendenti comunali e cinque imprenditori.

Gare truccate in cambio di denaro e posti di lavoro

Secondo le indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, le gare "truccate" tra il 2021 ed il 2022 riguarderebbero la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi ma anche lavori di ristrutturazione delle scuole e opere di carotaggio su fondi interessati dallo sversamento di rifiuti. Tutte procedure che, secondo gli inquirenti, sarebbero state pilotate in favore di persone "gradite", che in cambio avrebbero fornito denaro e posti di lavoro "riservati" a persone di fiducia.

Otto indagati, tra cui sindaco, dipendenti comunali e imprenditori

Gli indagati, in tutto, sono otto: oltre al sindaco Donnarumma, ci sono anche due dipendenti comunali e cinque imprenditori. Due di loro, tra cui il primo cittadino palmese, sono agli arresti domiciliari. Per tre è scattato il divieto di dimora, mentre per gli altri tre il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno. Le accuse nei loro confronti sono, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato.