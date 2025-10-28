“Anziano 80enne colpito a bastonate a Napoli: costole rotte, piede fratturato e volto sfregiato”

Le foto pubblicate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

"Anziano 80enne colpito a bastonate mentre porta a spasso il cane a Napoli: costole rotte, piede fratturato e ferite al volto con sangue dal naso e dalla bocca". L'episodio sarebbe avvenuto domenica sera, in via Vesuvio, nella zona del Rione Luzzatti di Gianturco. A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha raccolto la segnalazione della figlia dell'uomo. La vittima sarebbe attualmente ricoverata all'Ospedale del Mare. Fanpage.it ha contattato le forze dell'ordine, ma al momento l'aggressione non sarebbe stata ancora segnalata a Questura di Napoli e carabinieri. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti.

Il senzatetto segnalato ai servizi sociali dalla Municipalità

A quanto si apprende da fonti del territorio, l'aggressione si sarebbe effettivamente verificata, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. Si tratterebbe di un senza fissa dimora, che è stato prontamente segnalato ai servizi sociali del Comune di Napoli dalla IV Municipalità e all'Uotesm della Polizia Locale. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza del vicino ufficio postale.

"Secondo il racconto della figlia – spiega Borrelli – domenica sera un uomo di quasi 80 anni, mentre portava a spasso il cane, è stato aggredito alle spalle da un extracomunitario armato di bastone. L'aggressione, avvenuta gratuitamente e senza motivo apparente, ha causato all'anziano gravissime lesioni: costole rotte, la frattura di un piede e ferite al viso con sangue dal naso e dalla bocca. Solo grazie all'intervento di una famiglia che ha assistito alla scena l'aggressore è stato messo in fuga ed è riuscito a scappare. L'anziano si trova attualmente ricoverato all'Ospedale del Mare in attesa di essere operato".

La zona di Gianturco è sotto i riflettori in questi giorni anche per gli incendi che sono scoppiati in alcuni magazzini. Il sindaco Gaetano Manfredi ha scritto al Prefetto per chiedere un tavolo urgente sul rischio ambientale. In questa situazione si sarebbe verificato questo episodio di violenza, riportato dal parlamentare Borrelli. "La cittadina – sostiene il deputato – lamenta una situazione burocratica inaccettabile: non le viene permessa la denuncia se non in presenza della vittima, che è immobilizzata in ospedale, mentre l'aggressore continua a girare indisturbato nella zona". "Siamo di fronte a un atto di violenza inaudita e spregevole – commenta Borrelli – perpetrato contro un anziano indifeso. Questo uomo è stato barbaramente aggredito mentre svolgeva una delle azioni più normali della vita quotidiana. È inaccettabile e intollerabile che l'aggressore sia ancora in libertà, minacciando la sicurezza del quartiere, mentre la vittima è costretta a lottare tra le corsie di un ospedale".

Quindi, Borrelli lancia un appello: "Chiedo alla Procura della Repubblica e alle Forze dell'Ordine intervenute di trovare urgentemente una soluzione per superare l'impasse burocratica. La denuncia va acquisita immediatamente, anche attraverso le modalità previste per i degenti impossibilitati a muoversi. I dati del colpevole sono in possesso delle forze dell'ordine e della famiglia che lo ha messo in fuga. Non possiamo permettere che un atto così grave resti impunito e che un criminale violento continui a rappresentare un pericolo per i cittadini, soprattutto per gli anziani. La sicurezza non può aspettare la trafila burocratica”.