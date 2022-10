Anziana 72enne rapinata a Corso Umberto cade a terra e si frattura la testa: grave al CTO La donna ha riportato contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio. La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violenta rapina ad una anziana donna di 72 anni ieri sera a Corso Umberto I, nel cuore di Napoli. La donna è caduta a terra, battendo la testa e si è fratturata il cranio. I soccorritori l'hanno trovata riversa a terra. È stata trasportata urgentemente all'Ospedale CTO in gravi condizioni, dove è ancora ricoverata. Qui le sono stati diagnosticati contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio. È vigile, ma la prognosi non è sciolta. L'aggressione è avvenuta ieri sera, tra le ore 20,00 e le 21,00, praticamente quasi alla fine del Corso, in prossimità di piazza Garibaldi. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto che indagano sull'accaduto.

La telefonata al 112: "C'è una donna a terra"

Ad allertare i militari dell'Arma una segnalazione al numero per l'emergenza 112 che parlava di una persona a terra per una rapina. La vittima è una 72enne nata in Montenegro, ma residente a Napoli. La donna è stata subito soccorsa dal personale dell'ambulanza del 118 e trasferita all’ospedale CTO dei Colli Aminei in codice rosso. La donna, secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, sembra abbia subìto una rapina da parte di sconosciuti.

La vittima è caduta, battendo la testa

Ad un certo punto, per cause ancora da accertare, sarebbe caduta a terra e avrebbe battuto la testa. Forse nel tentativo i reagire ai suoi assalitori. Ma tutta la dinamica è ancora da chiarire. Non è escluso che gli investigatori possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. L'area di piazza Garibaldi e di Corso Umberto I, una delle porte della città, a ridosso del Porto e della Stazione Centrale, è infatti fortemente videosorvegliata. Dalle immagini forse potrebbero arrivare elementi utili ad individuare ed identificare i responsabili.