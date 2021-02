Antonio Bassolino annuncia la sua candidatura a sindaco di Napoli. Lo fa con un post su Facebook, poco dopo il giuramento del governo Draghi. Le parole usate rimarcano quelle stesse pronunciate pochi giorni fa in una intervista a Fanpage.it:

Mi candido a Sindaco di Napoli. Fare il Sindaco è stata l’esperienza più importante della mia vita e sento il dovere di mettermi al servizio della città: con la passione di sempre e con la testa rivolta in avanti. Napoli prima di tutto, prima di ogni interesse di parte.

Siamo dentro una crisi senza precedenti. Si apre una fase nuova per il Paese e a Napoli serve una svolta, in primo luogo sul piano economico-sociale e civile. È difficile ma è possibile, con l’impegno di tutti: quando vogliamo e si crea il giusto clima di collaborazione sappiamo fare come e meglio di altri. È dunque fondamentale chiamare a raccolta le forze migliori e valorizzare le energie giovani: è nelle loro mani il nostro futuro.

Bassolino, 73 anni, è stato due volte sindaco di Napoli negli anni Novanta, il primo eletto col sistema diretto, subito dopo gli anni di Tangentopoli e per due volte presidente della Regione Campania. Esponente del Partito comunista prima e poi, nel Pds, nei Ds e nel Pd, oggi pur gravitando nel centrosinistra non è iscritto al Partito Democratico da quando, cinque anni fa, ci fu lo scandalo delle primarie alle Amministrative 2016 in cui Bassolino, candidato, fu sconfitto da Valeria Valente in una competizione gravata da numerose irregolarità, documentate proprio da Fanpage.it ai seggi. All'epoca della sua esperienza sindacale, fu eletto con una ampia coalizione di centrosinistra, l'idea è quella di voler replicare quel quadro, pur nelle mutazioni dell'oggi. A Fanpage.it Bassolino aveva parlato del degrado fisico della città, spiegando di voler «fare qualcosa per Napoli, che politicamente è la cosa più importante della mia vita». La candidatura di Bassolino che ha avuto dopo l'esperienza regionale anni difficili – il suo nome è stato a lungo legato al dramma dell'emergenza rifiuti in Campania – ha preso quota quando l'ex sindaco e governatore ha incassato una dopo l'altra 19 assoluzioni per fatti contestatigli durante il suo decennio di politica regionale.

Perché Antonio Bassolino ha scelto la giornata di oggi per candidarsi a sindaco? A ben vedere dal punto di vista comunicativo non sarebbe una grande scelta: oggi si parla di politica nazionale e del governo Draghi che ha appena giurato. Tuttavia la lista dei ministri del nuovo esecutivo ‘libera' numerosi nomi papabili per la poltrona di Palazzo San Giacomo: Gaetano Manfredi, area Pd, ex rettore ed ex ministro all'Università, Sergio Costa del M5S ex ministro dell'Ambiente ma soprattutto Enzo Amendola, ex ministro agli Affari Europei e candidato ideale per le Amministrative 2021 a Napoli. Proprio oggi dopo il giuramento, Amendola ha cambiato tutte le foto dei suoi profili social mettendone una piuttosto emblematica, in cammino per i vicoli di Napoli. Una immagine che a molti è sembrata un quasi-annuncio di candidatura. E così Bassolino ha colto l'occasione per anticiparlo e candidarsi.

Per il Partito democratico di Napoli si attendono ore complesse: i Dem sono fra due fuochi. Hanno da una parte la candidata dell'uscente Luigi De Magistris, ovvero Alessandra Clemente, assessore in carica. Dall'altra ora c'è Bassolino. L'idea del Pd napoletano è puntare su una figura come Amendola o come quella del presidente della Camera e storico fondatore del M5S napoletano, Roberto Fico. Nel centrodestra, invece, è praticamente quasi certa la candidatura del magistrato Catello Maresca: proprio ieri Matteo Salvini ribadiva il suo apprezzamento al togato in una intervista al nostro giornale.