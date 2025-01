video suggerito

Antonino Cannavacciuolo in Irpinia: si gira “Cucine da Incubo” dal 27 al 31 gennaio a Montella Lo chef è in città per le riprese di Cucine da Incubo: il Comune di Montella concede il patrocinio, riprese fino a venerdì 31 gennaio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonino Cannavacciuolo

Lo chef Antonino Cannavacciuolo è in Irpinia per girare "Cucine da Incubo": anche se il nome del ristorante è ovviamente ancora segreto, si sa che la città scelta è Montella, cuore dell'Irpinia e molto nota soprattutto per il suo prodotto più caratteristico, ovvero le castagne. Le riprese dureranno da oggi, lunedì 27 gennaio, fino a venerdì 31 gennaio e per l'occasione il Comune irpino ha anche deciso di dare il patrocinio alla Endemol Shine Italy, produttrice del programma, con apposita delibera comunale. E non solo: il Comune di Montella ha anche autorizzato "l’uso dello stemma del Comune di Montella esclusivamente negli strumenti comunicativi per cui è stato ottenuto il patrocinio" nonché di "onerare il Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo a collaborare e ad assistere la produzione del programma nell’organizzazione logistica e tecnica delle riprese".

La decisione è stata presa dal comune dopo un breve passaggio in Comune. Nella delibera comunale, si legge che

Atteso che la produzione Endemol Shine Italy registrerà una puntata del programma “Cucine da incubo”, che vede protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo, presso un ristorante nel comune di Montella, come anticipato per le vie brevi, e successivamente formalizzato, dal Dott. Giacomo Gigliofiorito – Ispettore di produzione della Endemol Shine Italy; a tal proposito la produzione sarà a Montella per registrare la puntata nei giorni compresi dal 27 al 31 gennaio 2025, per lo più presso il ristorante individuato ma prevedendo riprese anche in esterna al fine di contestualizzarne la storia e mostrare la bellezza del territorio e chiede la collaborazione dell’Amministrazione comunale per l’organizzazione logistica e tecnica delle riprese.