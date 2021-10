Ansia a Caivano (Napoli) per Antonio, 22 anni, scomparso da tre giorni Preoccupazione nella città della provincia di Napoli per le sorti di Antonio, un ragazzo di 22 anni di cui non si hanno più notizie da lunedì 4 ottobre. Il giovane è uscito di casa nel primo pomeriggio dicendo alla madre che sarebbe andato a Napoli insieme ad un amico e da allora si sono perse le tracce.

A cura di Valerio Papadia

C'è preoccupazione a Caivano, città dell'hinterland a Nord di Napoli, per le sorti di Antonio, un giovane di 22 anni del posto di cui non si hanno più notizie da tre giorni ormai. Il ragazzo, infatti, è sparito nel nulla lunedì 4 ottobre: è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a Napoli in compagnia di un amico e da allora si sono perse le sue tracce. Verso sera, preoccupata dall'assenza di notizie, la madre ha provato a chiamarlo ripetutamente al cellulare, senza avere però mai risposta, così come nei giorni successivi alla scomparsa, denunciando poi la sparizione alle forze dell'ordine.

Della scomparsa di Antonio si è occupato anche la trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?", che sul proprio sito, nella giornata di ieri, ha pubblicato anche una scheda informativa sul ragazzo per contribuire a diffondere la notizia, nella speranza che chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento del ragazzo si faccia avanti. Antonio è alto 1 metro e ottanta, ha capelli e occhi castani. Al momento della scomparsa, un 22enne indossava una tuta nera e rossa.

"Chi l'ha visto?", nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 6 ottobre, si è occupato anche di un'altra scomparsa che tiene ancora con il fiato sospeso la provincia di Napoli, in particolare la Penisola Sorrentina: quella di Luigi Celentano, scomparso nel nulla a Meta di Sorrento il 22 febbraio del 2017. La trasmissione televisiva si è occupata spesso del caso del ragazzo, che nel corso degli anni ha raccolto anche numerose segnalazioni di avvistamento di Luigi, che purtroppo però non hanno mai portato al ritrovamento del ragazzo.