Il mistero di Luigi Celentano, alias Giggino Wifi, scomparso a 18 anni il 12 febbraio 2017 La storia della scomparsa di Luigi Celentano, detto Giggino Wifi: è uscito di casa a Meta di Sorrento il 12 febbraio 2017 e da allora nessuno ha mai saputo più nulla di lui. Gli appelli dei familiari rimasti sempre inascoltati. In passato era stato avvistato anche a Milano, ma senza mai un effettivo riscontro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luigi Celentano, alias Giggino Wifi

Sono passati quattro anni e mezzo dalla scomparsa di Luigi Celentano, alias Giggino Wifi. Il diciottenne di Meta di Sorrento sembra essere sparito nel nulla, sebbene di tanto in tanto venga segnalato qualche "avvistamento", soprattutto in zona Milano. La famiglia non riesce a darsi pace, e non è mai stato pienamente chiarito come e perché sia sparito. C'è chi crede alla fuga volontaria, chi pensa ad un rapimento o ad altro: fatto sta che il 12 febbraio 2022 saranno cinque anni esatti dalla sua scomparsa, per ora avvolta nel nulla. Nelle scorse ore un nuovo avvistamento: se ne parlerà a Chi l'ha visto stasera 6 ottobre 2021 su Rai Tre. Il suo soprannome di "Giggino Wifi" è dovuta al fatto per la sua sfrenata e continua ricerca di reti internet a cui connettersi per navigare.

La scomparsa il 12 febbraio 2017

Luigi Celentano aveva diciotto anni in quel 12 febbraio 2017, quando a mezzanotte uscì dall'appartamento di Meta di Sorrento dove viveva con i suoi genitori: e da allora di lui non si è saputo più nulla. Di lui si sono perse le tracce e nulla lasciava credere, la notte in cui uscì di casa, che sarebbe stata l'ultima volta che i familiari lo avrebbero visto da allora.

Le segnalazioni su Gigino Wifi a Chi l'ha visto

Si è parlato, in questi anni, anche di diversi problemi di famiglia e personali, che potrebbero averlo spinto a lasciare volontariamente Meta di Sorrento, per ricominciare la propria vita da zero. Ipotesi che però i familiari non hanno mai voluto prendere in considerazione. Nessuna ipotesi è mai stata davvero scartata: i genitori e i familiari sperano di poterlo riabbracciare un giorno, e chiedono di continuare le indagini sulla sua vicenda. "La speranza di ritrovarlo è sempre viva", ripete la madre quando partecipa a trasmissioni televisive.

Dov'è Luigi Celentano oggi: tutte le ipotesi

L'ultimo avvistamento risale a qualche mese fa, quando venne segnalato a Milano. Ma non si è mai riuscito a capire se si sia trattato (in questo, come in altri casi) di un falso avvistamento o meno. In queste ore, una nuova segnalazione, sempre da Milano, dove era stato "avvistato" già in altre occasioni. Avvistamenti che confermerebbero dunque l'ipotesi dell'allontanamento volontario, sebbene in questi quattro anni e mezzo non ci sia mai stato un contatto con familiari e amici.