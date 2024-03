Caduta massi sulla strada statale Meta di Sorrento-Amalfi, colpito autobus privato con turisti Strada statale 163 Amalfitana, caduta massi: colpito autobus privato, sfondato vetro. Rischio chiusura della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Cadono massi dal costone sotto il quale vi è la strada che collega Meta di Sorrento-Amalfi, meglio nota come Strada statale 163 Amalfitana. Colpito un autobus privato che trasportava turisti. Non ci sono feriti, solo paura e caos viabilità in zona. Si sta valutando la chiusura della strada, cosa che determinerebbe problemi molto forti alla zona. Carabinieri di Sorrento sul posto