Anniversario degli Alpini a Napoli, il dispositivo di traffico per l’evento Il Comune di Napoli ha istituito il piano traffico per le celebrazioni dei 150° degli Alpini, che si svolgeranno in città il 14 e il 15 ottobre 2022.

A cura di Redazione Napoli

Il Comune di Napoli ha istituito il dispositivo di traffico in occasione delle celebrazioni per il0 150° anniversario degli Alpini, che si terranno in città il 14 e il 15 ottobre 2022 (la manifestazione si chiuderà il 16). Disposta la sospensione del traffico veicolare in diverse zone del centro cittadino. In queste ore sono in corso anche gli ultimi preparativi per la gestione dell'ordine pubblico, in carico alla Questura: oltre alle unità dislocate sul campo, ci saranno, come da prassi, le operazioni di controllo e di bonifica lungo le strade interessate dall'evento.

Festa degli Alpini a Napoli, il piano traffico

Di seguito, il piano traffico istituito dal Comune di Napoli per il 150° anniversario degli Alpini (qui il programma completo dell'evento):

il 14 ottobre 2022, dalle ore 15:30 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nei tratti di strada sotto elencati e di volta in volta interessati dal passaggio delle fanfare:

1^ percorso da piazza del Gesù: Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza del Plebiscito;

2^ percorso da piazza Dante: via Toledo, piazza Carità, da cui nel frattempo si sarà mossa la seconda fanfara, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito.

2. dalle ore 08:00 di venerdì 14 e fino a cessate esigenze e dalle ore 8:00 di sabato 15 e fino a cessate esigenze:

a) il divieto il transito veicolare:

1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter;