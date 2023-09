Anna Sommella, uccisa a 15 anni da un automobilista con la patente ritirata: strazio a Giugliano “Sarai sempre nei nostri cuori, non ti dimenticheremo mai”: sui social l’addio di amici e conoscenti ad Anna Sommella, la 15enne rimasta uccisa in un incidente a Giugliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rabbia e dolore da parte di amici e conoscenti di Anna Sommella, la 15enne rimasta uccisa in un incidente ieri sera a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli. In tanti hanno esternato il proprio dolore sui social network, sui canali della giovane: "Sarai sempre nei nostri cuori", "Non ti dimenticheremo mai", tra i messaggi più diffusi. Ma c'è anche chi ha portato un mazzo di rose sul luogo dell'incidente, commentando: "Non riesco a vedere quel sangue per terra, è un dolore immenso". In mattinata anche il sindaco Nicola Pirozzi aveva espresso il proprio cordoglio:

La morte della giovane Anna è una tragedia che sconvolge tutta la nostra comunità e ci lascia sgomenti. Io, come padre di una ragazza di 17 anni, sto male. Nonostante questo invito tutti a non fare polemiche inutili e poco opportune.

E mentre gli amici di Anna rivolgono un ultimo pensiero alla loro amica, tanti altri stanno pregando per il fidanzatino, anche lui 15enne e rimasto coinvolto nell'incidente. "Non mollare, sii forte", scrivono alcuni amici. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma il 15enne resta ricoverato in ospedale.

Proseguono intanto le indagini dei Carabinieri sull'incidente, avvenuto su viale dei Pini Nord: nei prossimi giorni si terrà l'autopsia sul corpo della 15enne, mentre sono state poste sotto sequestro sia la motocicletta sulla quale la giovane viaggiava assieme al fidanzatino, sia l'automobile che li avrebbe travolti, con alla guida un 39enne. Quest'ultimo sarebbe stato sprovvisto di patente, revocatagli in passato, mentre la stessa automobile sarebbe stata sotto sottoposta ad un precedente sequestro. Indagini che proseguono a tutto tondo per accertare l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla morte della giovanissima Anna.