Moto contro auto, 15enne morta a Varcaturo. L’autista della vettura aveva la patente revocata La giovane era in sella alla moto come passeggera: l’impatto si è rivelato fatale per la minorenne. L’automobile, guidata da un 39enne con parente revocata, era già stata posta sotto sequestro.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 13 settembre, a Varcaturo, nel Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli: nello scontro una ragazza di 15 anni è morta. L'incidente si è verificato in viale dei Pini Nord: la minorenne si trovava come passeggera in sella a una motocicletta 350 cc guidata da un coetaneo quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote si è scontrato con un'automobile, guidata da un uomo di 39 anni.

L'auto era sotto sequestro e il conducente non aveva la patente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 15enne; la ragazzina alla guida della moto e il 39enne che guidava la vettura hanno riportato invece lievi lesioni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno appurato come l'automobile coinvolta nell'incidente fosse stata posta sotto sequestro, mentre al 40enne alla guida era già stata revocata la patente.

Denunciati il 15enne che guidava la moto e il 39enne che guidava l'auto

I militari dell'Arma hanno provveduto a sequestrare i due veicoli coinvolti per espletare le indagini del caso, volte anche a determinare la dinamica dell'incidente. Anche la salma della 15enne è stata sequestrata e il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni. I carabinieri hanno denunciato il 15enne alla guida della moto su cui viaggiava la vittima e il 39enne che guidava l'automobile.