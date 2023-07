Aniello, Virgilia e Santina, famiglia morta in un incidente stradale: lutto a Eboli e Agropoli I tre – marito e moglie e madre di lui – sono morti in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Eboli, nella provincia di Salerno: erano, però, residenti ad Agropoli. Le due comunità oggi sono in lutto per la tragedia.

A cura di Valerio Papadia

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Eboli, nella provincia di Salerno, nella notte tra sabato e domenica: nello schianto hanno perso la vita Aniello Rozza, 67 anni, la moglie Virgilia Iovino, 65 e la madre di lui, Santina De Riggi, 92 anni; un'intera famiglia spazzata via in una manciata di minuti. Originari del Napoletano, Aniello, Virgilia e Santina vivevano ad Agropoli, in Cilento, nel Salernitano.

I tre stavano andando in ospedale quando è avvenuto l'incidente

Anche se la dinamica, come detto, è ancora in fase di ricostruzione, nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta soltanto l'automobile sulla quale viaggiavano le tre vittime, un'Audi di colore grigio. Da quanto si apprende, nel cuore della notte, i tre si stavano recando in ospedale quando si è verificato l'incidente, dal momento che Santina De Riggi aveva accusato un malore.

Giunti in località Cioffi, però, nei pressi di una rotonda Rozza ha perso il controllo della vettura, che ha impattato contro un guardrail e si è poi ribaltata. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per marito, moglie e suocera non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.