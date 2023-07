Tragico incidente a Eboli: auto si schianta sul guardrail, tre morti Tre morti nella notte per un incidente ad Eboli (Salerno); si tratta di un uomo e due donne, la loro auto si è schiantata sul guardrail lungo la statale.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È di tre morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nella notte appena trascorsa lungo la statale 18 ad Eboli, in provincia di Salerno. Le tre vittime, un uomo e due donne, sono un 67enne di Camposano, la moglie di 65 anni e la madre di lui, di 92 anni. Dinamica non ancora del tutto chiara, ma secondo le prime risultanze investigative l'automobile su cui viaggiavano, una berlina grigia, sarebbe improvvisamente uscita di strada mentre imboccava una rotatoria, probabilmente a causa della perdita di controllo da parte de conducente, finendo con lo schiantarsi contro il guardrail.

Non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Eboli, intervenuti nella notte sulla statale insieme ai sanitari del 118 per i primi soccorsi e al personale dell'Anas che si è occupato della messa in sicurezza e del ripristino della carreggiata. A seguito dello schianto si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni sulla statale "Tirrena Inferiore".