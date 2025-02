video suggerito

Anidride carbonica nei seminterrati ai Campi Flegrei, ecco dove è stata trovata. Nelle case obbligo di rilevatori La mappa delle zone tra Napoli e Pozzuoli dove è stata rilevata la presenza di anidride carbonica nei seminterrati. I comuni faranno ordinanze con prescrizioni e obbligo di rilevatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Osservatorio Vesuviano ha rilevato una maggiore emissione di anidride carbonica nei seminterrati ai Campi Flegrei. Le zone segnalate, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono Bacoli, Pozzuoli (zona Pisciarelli) e Napoli (Agnano). La Prefettura di Napoli ieri ha disposto che nei prossimi giorni dovranno partire verifiche da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per controllare soprattutto quelle parti di edifici soggetti a scarsa aerazione.

Nei palazzi obbligo di rilevatori

I Comuni dovranno invece emettere ordinanze per fare in modo che in queste zone, oltre ai regolari controlli, gli edifici potenzialmente a rischio vengano dotati di apparecchiature specifiche in grado di misurare il livello di anidride carbonica.

Nella serata di ieri, 26 febbraio, si è svolta, presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, una riunione presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, finalizzata alla disamina della tematica dell’assistenza alle persone fragili in occasione di eventi sismici legati al bradisismo.

All'incontro hanno partecipato i Sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo l’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo con il Dirigente Staff Emergenze, Claudia Campobasso il Direttore del 118, Giuseppe Galano, il Direttore dall’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico regionale, delle diocesi di Pozzuoli e Ischia e della Croce Rossa Italiana.

Patto con l'Asl per assistere disabili e fragili

Su sollecitazione del Prefetto, la protezione civile regionale ha elaborato, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e il 118, un piano di intervento per il soccorso ai cittadini con disabilità o con specifiche fragilità, al fine di offrire un supporto – assistenziale e psicologico- a quanti vivono nella zona dei Campi Flegrei in concomitanza con gli eventi bradisismici. Il piano sarà sottoscritto nella prossima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata in Prefettura in data odierna.

Al termine dell’incontro sono stati ricevuti i comitati cittadini per un confronto sulle attività in corso. I rappresentanti intervenuti hanno espresso apprezzamento per le attività poste in essere dalle istituzioni nelle ultime settimane, soprattutto sotto il profilo della comunicazione e della programmazione delle iniziative in tema di assistenza alla popolazione. È stato concordato di organizzare un successivo confronto di aggiornamento entro un mese.