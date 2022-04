Angelo La Gatta morto in un terribile incidente tra Brusciano e Mariglianella Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al motociclista.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente nella tarda serata di ieri tra Brusciano e Mariglianella, provincia di Napoli. Sono rimaste coinvolte una Peugeot e due motociclette. In seguito al violento scontro è morto Angelo La Gatta, 40 anni, residente a Brusciano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al motociclista. Sull'altra dueruote c'era un amico del 40enne, che lo ha praticamente visto morire. Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite, ma non in modo grave e per loro non è stato neanche necessario il ricovero.

Antonio Castaldo, esponente del Partito democratico, ha riflettuto sulla pericolosità della Variante Bis che collega Brusciano a Mariglianella, teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni: "Mi chiedo fin quando ancora bisogna vedere queste drammatiche scene? Fin quando ancora le madri e i padri devono piangere la vita dei propri figli? Fin quando ancora dobbiamo raggelarci per il sangue sparso sul freddo asfalto? Non si può avere la bacchetta magica, certo, per risolvere problemi di anni. Ma con un po’ di buona volontà, di idee buone e di capacità amministrative non credo ci voglia molto a presentare un serio programma di sicurezza stradale tale da ridurre o , addirittura, abbattere gli incidenti".

Secondo le primissime ricostruzioni, l'automobile si trovava al centro della carreggiata, tra le due moto. Questo il ricordo pubblicato su Facebook dall'associazione Fedeli della Madonna dell’Arco di via Matteotti: “Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere. Brusciano piange un altro giovane ragazzo. Sentite condoglianze alla famiglia La Gatta-Tramontano. Riposa in pace Angelo”.