Angela Brandi morta dopo le dimissioni: indagati medici a Pozzuoli, fissata l’autopsia Fissata la data dell’autopsia su Angela Brandi, la 24enne deceduta poco dopo essere stata dimessa; indagati sanitari dell’ospedale di Pozzuoli (Napoli).

A cura di Nico Falco

Alcuni sanitari dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sono stati iscritti nel registro degli indagati per la vicenda di Angela Brandi, la 24enne morta lo scorso 24 gennaio nell'ospedale puteolano, che quel giorno era tornata al Pronto Soccorso dopo essere stata dimessa poco prima dalla stessa struttura. Si tratta di un atto dovuto, in vista dell'autopsia, che è stata fissata per sabato 28 gennaio.

La ragazza, residente a Licola, avrebbe accusato un malore con perdita di sangue dal naso e sarebbe stata accompagnata nell'ospedale di Pozzuoli, dove i medici l'avrebbero medicata e dimessa subito dopo. Tornata a casa, però, si sarebbero ripresentati gli stessi sintomi e la 24enne sarebbe stata quindi riportata in ospedale, ma al Pronto Soccorso sarebbe arrivata in condizioni critiche e sarebbe deceduta.

Il fascicolo della Procura di Napoli sul decesso è affidato al sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrate. "L'autopsia si terrà nei prossimi giorni – ha fatto sapere Tommaso Pellegrino, avvocato della famiglia di Angela Brandi – rimettendo ai consulenti della Procura e ai consulenti delle persone offese la ricostruzione dei fatti, così come avvenuti, rispetto a una vicenda che presenta sicuramente degli aspetti da chiarire. Ci riserviamo all'esito delle operazioni autoptiche la comunicazione delle risultanze".

Nelle scorse i carabinieri, su delega della Procura, hanno ascoltato i sanitari del Santa Maria delle Grazie, i familiari della ragazza e altri testimoni per ricostruire le ultime ore prima del decesso; la cartella clinica della 24enne è stata già acquisita e messa a disposizione degli inquirenti.