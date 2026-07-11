Il ricordo di Nino D’Angelo per Lucia, 39 anni, investita e uccisa dopo il concerto a Pompei: “Dolore immenso”

Il ricordo di Nino D’Angelo per Lucia Cavaliere, sua fan, morta dopo il concerto a Pompei. Il racconto del fidanzato della giovane, anche lui ferito: “Era tutto per me”

Lucia Cavaliere

"Lucia aveva 39 anni ed era una mia ammiratrice da sempre. Quella sera, dove purtroppo in un brutto incidente ha perso la vita, come mi hanno appena confermato, tornava con il compagno Sossio proprio dal mio concerto all’Anfiteatro di Pompei. È difficile per me trovare le giuste parole per esprimere l’immenso dolore che ho provato davanti a questa orrenda notizia. Sono vicino a tutti i suoi cari, parenti e amici". Queste le parole di Nino D'Angelo per ricordare Lucia Cavaliere, la 39enne napoletana vittima di un terribile incidente stradale la notte di lunedì 29 giugno scorso sull'Asse Mediano di Napoli. Lucia tornava dal concerto di Nino D'Angelo a Pompei, insieme al fidanzato Sossio, quando i due sono stati travolti a bordo del loro scooter da un'auto pirata che poi è fuggita senza prestare soccorso. Lucia non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Sossio è rimasto, invece, gravemente ferito. Adesso si cerca il responsabile di quanto accaduto. I funerali della giovane si sono tenuti ieri, alle 16, alla Basilica Pontificia San Sossio Levita e Martire a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, città dove la coppia viveva.

Il ricordo del fidanzato: "Lucia era tutto per me"

Non si dà pace il fidanzato 42enne, che si sta riprendendo dopo il grave incidente stradale. Negli scorsi giorni ha ricevuto la visita del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): "Era il 29 giugno – ha raccontato Sossio a Borrelli – la notte tra domenica e lunedì. Venivamo dal concerto di Nino d'Angelo a Pompei. Lei aveva il desiderio di vederlo. Abbiamo pensato ci mangiamo qualcosa e poi torniamo. Quando eravamo a circa 500 metri da casa, siamo stati investiti. Viaggiavamo sulla carreggiata di destra, per prendere lo svincolo. Io mi sono sentito spingere verso il guard rail e mi sono reso conto che Lucia dietro non c'era più. Ho cercato di vedere dove stava ma non la vedevo. Poi, l'ho vista al centro della carreggiata. Inizialmente non riuscivo a rialzarmi. Poi ho trovato la forza e sono riuscito a spostarla. Lucia per me era tutto". Il deputato Borrelli si è impegnato per migliorare la viabilità dell'Asse Mediano: "Va assolutamente migliorata, perché è pessima, al di là di chi corre".